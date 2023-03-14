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İspanya'dan gelen haberle ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray Inaki Pena'ya resmi teklifte bulundu... Karar bekleniyor!

14.03.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, transferde de rekabet sürüyor. Ligin iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray sezon sonu için de kolları şimdiden sıyırırken ezeli rakipler aynı isim için karşı karşıya. İspanyol basınında kaleme alınan haberde Inaki Pena için iki dev kulübün teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Inaki Pena

Inaki Pena

İSP İspanya
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Barcelona
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Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken, ligin dev kulüpleri sezon sonu transfer çalışmaları için kolları sıvamış durumda. Birçok kulüp yeni sezon kadro yapılanması kapsamında temaslarını sürdürürken, şampiyonluğun en büyük iki adayı Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi.

AYNI İSME RESMİ TEKLİF

AYNI İSME RESMİ TEKLİF

İspanyol haber kaynaklarından Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın inişli-çıkışlı performansından memnun olmayan Fenerbahçe ve Muslera'nın alternatifini bulmak isteyen Galatasaray aynı isim için resmi teklifte bulundu.

Relevo'daki habere göre, daha önce Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya geri dönen Inaki Pena için ezeli rakipler karşı karşıya geldi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAMADI

YENİ SÖZLEŞME İMZALAMADI

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı kaleci, İspanyol devi ile henüz yeni sözleşmeye imza atmadı.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

24 yaşındaki İspanyol kaleci, geçtiğimiz günlerde Ter Stegen'den formayı alamayacağını düşündüğü için Barcelona'da kalmak istemediği iddia edilmişti. Kariyerini yedek kulübesinde bekleyerek heba etmek istemeyen 24 yaşındaki kaleci, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye başladı.

İNGİLİZLER DE DEVREDE

İNGİLİZLER DE DEVREDE

Öte yandan İspanyol kaleci ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında Premier Lig'den bir kulübün de ilgilendiği yazıldı. Başarılı oyuncunun kısa süre içinde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.

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