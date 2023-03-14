İspanya'dan gelen haberle ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray Inaki Pena'ya resmi teklifte bulundu... Karar bekleniyor!

Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken, ligin dev kulüpleri sezon sonu transfer çalışmaları için kolları sıvamış durumda. Birçok kulüp yeni sezon kadro yapılanması kapsamında temaslarını sürdürürken, şampiyonluğun en büyük iki adayı Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi.