İspanya'dan gelen haberle ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray Inaki Pena'ya resmi teklifte bulundu... Karar bekleniyor!

Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken, ligin dev kulüpleri sezon sonu transfer çalışmaları için kolları sıvamış durumda. Birçok kulüp yeni sezon kadro yapılanması kapsamında temaslarını sürdürürken, şampiyonluğun en büyük iki adayı Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi.
İspanyol haber kaynaklarından Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın inişli-çıkışlı performansından memnun olmayan Fenerbahçe ve Muslera'nın alternatifini bulmak isteyen Galatasaray aynı isim için resmi teklifte bulundu.
Relevo'daki habere göre, daha önce Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya geri dönen Inaki Pena için ezeli rakipler karşı karşıya geldi.
Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı kaleci, İspanyol devi ile henüz yeni sözleşmeye imza atmadı.
24 yaşındaki İspanyol kaleci, geçtiğimiz günlerde Ter Stegen'den formayı alamayacağını düşündüğü için Barcelona'da kalmak istemediği iddia edilmişti. Kariyerini yedek kulübesinde bekleyerek heba etmek istemeyen 24 yaşındaki kaleci, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye başladı.
Öte yandan İspanyol kaleci ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında Premier Lig'den bir kulübün de ilgilendiği yazıldı. Başarılı oyuncunun kısa süre içinde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.