YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

03.08.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

Muğla'da orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla süren havadan etkin müdahaleye İspanya'nın 2 uçağı da destek veriyor.

Dalaman Havalimanı'na konuşlanan uçaklar, Yangın Yönetim Merkezince verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katılıyor.

27 kişiden oluşan İspanyol ekip, gün içerisinde Marmaris, Milas, Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahalede bulundu.

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla İspanya

Muğla Namaz Vakitleri 3 Ağustos Salı

İmsak
04:32
Sabah
06:06
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:20
Yatsı
21:47

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Salı

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.