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Isparta'da otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

18.07.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobilin durağa çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Fatih Ç. idaresindeki 42 AGU 205 plakalı otomobil, Isparta - Konya kara yolu Madenli köyü yakınında önce otobüs durağına ardından elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Isparta'da otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Isparta'da otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Isparta'da otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Isparta'da otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Isparta'da otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Isparta'da otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Isparta

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