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ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı

15.06.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, trap sıralama atışlarıyla Konya'da gerçekleştiriliyor.

Konya Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda, 19 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun ilk gününde atıcılar, 75 atış gerçekleştirerek seri başı olabilmek için mücadele verdi.

Trap sıralama atışlarının ilk gününde kadınlarda İtalya'dan Giulia Grassia birinci, Finlandiya'dan Satu Makela Nummela ikinci, Türkiye'den Pelin Rumeysa Kaya üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Hırvatistan'dan Giovanni Cernogoraz birinciliği, İtalya'dan Massimo Fabbrizi ikinciliği, Kuveyt'ten Naser Meqlad üçüncülüğü elde etti.

Yarın, 50 atışlık sıralama atışlarıyla devam edecek Grand Prix'de, ilk sekizde yer alacak sporcular trap final atışlarında yarışmaya hak kazanacak.

ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı

ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı

ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı

ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı

ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı

ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı

ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı

ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı

ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı

ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı

ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı

ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı

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