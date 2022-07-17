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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

17.07.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen tatilciler yoğunluğa neden oldu.

Otoyolun güney kesiminden gelerek İstanbul ve çevre illere seyrini sürdüren araçların, Bursa'daki batı gişeler mevkisinde akıcı yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Ekipler güzergahlarda önlemlerini artırdı.

Yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

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