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İstanbul'da 31 kilogram metamfetamin ve 13 kilogram kokain ele geçirildi

02.10.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 31 kilogram metamfetamin ve 13 kilogram kokain ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Küçükçekmece'de yaptıkları eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 31 kilogram metamfetamin ve 13 kilogram kokain ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari faaliyetler neticesinde, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde "torbacı" olarak tabir edilen kişilerce satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kimliği ve uyuşturucuyu depoladıkları adresler tespit edildi.

Uyuşturucunun bir kısmının araçla taşınacağının tespit edilmesi üzerine ekipler, Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde belirlenen adreslere ve nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 31 kilogram metamfetamin ve 13 kilogram kokain olmak üzere toplam 44 kilogram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.A, C.Ö, K.Ö. ve M.B. ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'da 31 kilogram metamfetamin ve 13 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul'da 31 kilogram metamfetamin ve 13 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul'da 31 kilogram metamfetamin ve 13 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul'da 31 kilogram metamfetamin ve 13 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul'da 31 kilogram metamfetamin ve 13 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul'da 31 kilogram metamfetamin ve 13 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul'da 31 kilogram metamfetamin ve 13 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul'da 31 kilogram metamfetamin ve 13 kilogram kokain ele geçirildi

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İstanbul uyuşturucu jandarma operasyon

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