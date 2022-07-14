EDİRNE (AA) - İstanbul'da sabaha karşı batmaya başlayan dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.
Gün doğumundan hemen önce görülen dolunay, kentteki tarihi eserler ve simge noktalarla birlikte görsel şölen sundu.
Özellikle 2 yıl önce yeniden cami olarak kullanılmaya başlanan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve kentin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.
İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı
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