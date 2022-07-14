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İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı

14.07.2022 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı

EDİRNE (AA) - İstanbul'da sabaha karşı batmaya başlayan dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

Gün doğumundan hemen önce görülen dolunay, kentteki tarihi eserler ve simge noktalarla birlikte görsel şölen sundu.

Özellikle 2 yıl önce yeniden cami olarak kullanılmaya başlanan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve kentin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.

İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı

İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı

İstanbul'da dolunay fotoğraflandı

İstanbul'da dolunay fotoğraflandı

İstanbul'da dolunay fotoğraflandı

İstanbul'da dolunay fotoğraflandı

İstanbul'da dolunay fotoğraflandı

İstanbul'da dolunay fotoğraflandı

İstanbul'da dolunay fotoğraflandı

İstanbul'da dolunay fotoğraflandı

İstanbul'da dolunay fotoğraflandı

İstanbul'da dolunay fotoğraflandı

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Dolunay İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:37
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:43
Yatsı
22:29
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

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