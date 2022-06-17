İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

Öğrencilerden Nehir Şimşek ise salgının ardından hem okuluna hem koroya kavuştuğunu ifade ederek, yaz boyunca da müzikle ilgilenmeye devam edeceğini kaydetti.

- Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulunda düzenlenen programda karne alan öğrenciler arkadaşları ve öğretmenleriyle vedalaşırken, zaman zaman duygusal anlar da yaşadı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz