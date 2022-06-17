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İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

17.06.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulunda düzenlenen programda karne alan öğrenciler arkadaşları ve öğretmenleriyle vedalaşırken, zaman zaman duygusal anlar da yaşadı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından karne sevinci yaşadı.

Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulunda düzenlenen programa öğrencilerin yanı sıra çok sayıda veli de katıldı.

Sınıf birincilerinin açıklandığı etkinlikte öğrenciler ve veliler büyük mutluluk yaşadı.

Öğrenci ve öğretmenler birbirileriyle vedalaşırken duygusal anlar yaşandı, ağlayanların olduğu görüldü.

Velilerden Nilüfer Göçtü, pandeminin ardından çocuğunun okula gidip arkadaşlarıyla vakit geçirebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Uzun bir tatile hazırlanan oğlunun takdir aldığını dile getiren Göçtü, çocuğunun yaz boyunca da ara ara ders çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Öğrencilerden Nehir Şimşek ise salgının ardından hem okuluna hem koroya kavuştuğunu ifade ederek, yaz boyunca da müzikle ilgilenmeye devam edeceğini kaydetti.

İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

- Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulunda düzenlenen programda karne alan öğrenciler arkadaşları ve öğretmenleriyle vedalaşırken, zaman zaman duygusal anlar da yaşadı

İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

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