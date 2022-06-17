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İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi

17.06.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi

Yalova'dan ara tatilde ailesiyle gittiği İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Kaan Şimşek'in karnesini annesi aldı.

Kaan'ın öğrenim görürken yaşamını yitirdiği Atatürk İlkokulunda 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla karne töreni düzenlendi.

Buruk geçen törende Kaan'ın karnesi, oturduğu sıraya bırakıldı.

Anne Dilek Altay Şimşek ile öğretmenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Oğlundan kalan hatıra için okula gelen Şimşek, "İnşallah görüyordur." diyerek karneye sarılıp ağladı.

Kaan'ı çok sevdiklerini anlatan öğretmenleri ise evlatları gibi gördükleri öğrencilerini kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını ifade etti.

Annesi Dilek Altay Şimşek ile teyzesini ziyaret etmek amacıyla gittikleri İstanbul'da, 11 Nisan'da bulundukları araca başka bir aracın çarpması sonucu yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Kaan Şimşek'in cenazesi Yalova'da toprağa verilmişti.

İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi

İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi

İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi

İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi

İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi

İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi

İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi

İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi

İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi

İstanbul'da trafik kazasında ölen ilkokul öğrencisinin karnesi annesine verildi

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karne

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