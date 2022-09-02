İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen saldırıda kullanılan silah sazlık alan ve derede arandı.
Alınan bilgiye göre, merkez binaya karşı 11 atışın yapıldığı değerlendirilen, 5'inin isabet ettiği olay sonrası yakalanan şüpheliler C.U. ve O.G'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifade işlemleri sürüyor.
Emniyet güçleri tarafından olay yerindeki inceleme çalışmaları da devam ediyor.
Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı sualtı arama ve kurtarma ekipleri, Riva'daki Çayağzı Deresi ve sazlık alanda saldırıda kullanılan silahın bulunması için arama gerçekleştirdi.
İstanbul'daki TFF binasına düzenlenen saldırıda kullanılan silah sazlık ve derede arandı
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