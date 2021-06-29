YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. İstanbulspor Bolu'da kampa girdi

İstanbulspor Bolu'da kampa girdi

29.06.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Cem Bağcı: - "Transfer konusunda da takiplerimiz var. Biz seviyemizi arttıran ve kişisel olarak uyan oyuncuları istiyoruz. Orada da acele etmiyoruz. Piyasayı uzaktan takip ediyoruz"

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor yeni sezon öncesinde Bolu'da kampa girdi.

Karacasu beldesinde bulunan bir otelde teknik direktör Cem Bağcı gözetimindeki İstanbul ekibi, sabah antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Bağcı, gazetecilere, ilk kamp döneminin 10 gün olacağını, kampta 28 oyuncunun bulunduğunu ifade etti.

Bolu'da kamp ortamının iyi olduğunu düşündüklerini anlatan Bağcı, "Bir de bu kampta oyuncuların daha çok kaynaşmasını istedik. Sezonun kuvvet, dayanıklılık depolarını doldurmaya çalışıyoruz çünkü sezon içinde bizim hedeflediğimiz baskılı oyunun ön hazırlıklarını yapıyoruz. Yani enerji depolarını doldurmaya geldik." diye konuştu.

"İkinci haftada yani kampın son gününde Gaziantep ile bir hazırlık maçımız var." diyen Bağcı, orada takımı ikiye böleceklerini kaydetti.

Bağcı, transferle ilgili olarak da "Transferlerle ilgili bizim önemli oyuncular tercih ediliyor 5 oyuncumuz gitti. O açıkları kendi genç oyuncularımızla doldurmak istiyoruz. Transfer konusunda da takiplerimiz var. Biz seviyemizi arttıran ve kişisel olarak uyan oyuncuları istiyoruz. Orada da acele etmiyoruz. Piyasayı uzaktan takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin çok güzel olacağını belirten Bağcı, "Yukarıdan gelen takımlar, aşağıdan çıkan takımlar, güçlü takımlar olacak. Ligin seviyesi bu sene çok iyi olacak. Bence İstanbulspor bu güçlü lige renk katacak ama yorucu bir lig olacak." diye konuştu.

İstanbulspor Bolu'da kampa girdi

- Teknik direktör Cem Bağcı: - "Transfer konusunda da takiplerimiz var. Biz seviyemizi arttıran ve kişisel olarak uyan oyuncuları istiyoruz. Orada da acele etmiyoruz. Piyasayı uzaktan takip ediyoruz"

İstanbulspor Bolu'da kampa girdi

İstanbulspor Bolu'da kampa girdi

İstanbulspor Bolu'da kampa girdi

İstanbulspor Bolu'da kampa girdi

İstanbulspor Bolu'da kampa girdi

İstanbulspor Bolu'da kampa girdi

İstanbulspor Bolu'da kampa girdi

İstanbulspor Bolu'da kampa girdi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İstanbulspor

Bolu Namaz Vakitleri 29 Haziran Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:18
Öğle
13:02
İkindi
17:01
Akşam
20:36
Yatsı
22:26

Bolu Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Salı

Meral Eczanesi
Merkez
Petek Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Melek İpek YKS'ye girdi

Melek İpek YKS'ye girdi

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.