İstanbulspor Bolu'da kampa girdi

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor yeni sezon öncesinde Bolu'da kampa girdi.

Karacasu beldesinde bulunan bir otelde teknik direktör Cem Bağcı gözetimindeki İstanbul ekibi, sabah antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Bağcı, gazetecilere, ilk kamp döneminin 10 gün olacağını, kampta 28 oyuncunun bulunduğunu ifade etti.

Bolu'da kamp ortamının iyi olduğunu düşündüklerini anlatan Bağcı, "Bir de bu kampta oyuncuların daha çok kaynaşmasını istedik. Sezonun kuvvet, dayanıklılık depolarını doldurmaya çalışıyoruz çünkü sezon içinde bizim hedeflediğimiz baskılı oyunun ön hazırlıklarını yapıyoruz. Yani enerji depolarını doldurmaya geldik." diye konuştu.

"İkinci haftada yani kampın son gününde Gaziantep ile bir hazırlık maçımız var." diyen Bağcı, orada takımı ikiye böleceklerini kaydetti.

Bağcı, transferle ilgili olarak da "Transferlerle ilgili bizim önemli oyuncular tercih ediliyor 5 oyuncumuz gitti. O açıkları kendi genç oyuncularımızla doldurmak istiyoruz. Transfer konusunda da takiplerimiz var. Biz seviyemizi arttıran ve kişisel olarak uyan oyuncuları istiyoruz. Orada da acele etmiyoruz. Piyasayı uzaktan takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin çok güzel olacağını belirten Bağcı, "Yukarıdan gelen takımlar, aşağıdan çıkan takımlar, güçlü takımlar olacak. Ligin seviyesi bu sene çok iyi olacak. Bence İstanbulspor bu güçlü lige renk katacak ama yorucu bir lig olacak." diye konuştu.