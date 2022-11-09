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İtalya'da manşetleri süsledi! Arda Güler'in peşindeki devleri duyurdular, listede kimler yok ki... "100 yılda bir gelir"

09.11.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in yıldızı parlamaya devam ediyor. Performansıyla izleyenleri büyüleyen 17 yaşındaki genç yıldız için Napoli iddiaları ortaya atılırken, İtalyan'ın en ünlü haber kaynaklarından La Gazetta dello Sport, Güler'i mercek altına aldı. Haberde Arda Güler için dikkat çeken detaylar var.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe alt yapısından yetişere A Takıma kadar yükselen ve oynadığı her karşılaşmada gösterdiği performansla adından daha çok söz ettirmeyi başaran 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, Avrupa basınının da gündeminde.

Sarı-Lacivertliler'in UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadığı Dinamo Kiev maçına ilk 11'de başlayan ve 2-0 biten karşılaşmayı 1 gol 1 asist ile tamamlayan genç yıldız, bu maçtaki performansının ardından dev kulüplerin dikkatini çeken Güler İtalyan basınında da manşetleri süsledi.

Son günlerde ismi İtalyan ekibi Napoli ile anılan Arda Güler, İtalya'nın en yüksek tirajlı spor gazetelerinden olan La Gazzetta dello Sport'ta manşet oldu.

La Gazzetta dello Sport, Arda Güler'in keşfedilişinden bu güne kadar olan süreci mercek altına alırken, ilginç detaylara yer verdi.

"ÖZİL'İN 10 NUMARASINI ALDI"

"ÖZİL'İN 10 NUMARASINI ALDI"

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, 2005 doğumlu oyuncu için 'Özil'in 10 numarasını devraldı' ifadelerini kullandı. Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olduğuna değinen İtalyan basını Arda'nın her spor programında yer aldığına vurgu yaptı.

"MİLYONDA BİR GELİR"

"MİLYONDA BİR GELİR"

İtalyan gazetesinin ''Böyle yetenek yüz yılda bir gelir'' başlığıyla verdiği haberde, ''Onu İstanbul'a getirmek için Türkiye'nin en zengin ailesinin müdahalesi gerekiyordu. Arda Güler 14 yaşında Gençlerbirliği Akademisi'nde oynarken keşfedildi'' denildi.

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Arda Güler son dakika fenerbahçe

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