İtalya mağlubiyeti sonrası spor yazarlarından Montella'ya: Git kardeşim, seni tutan yok

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi 2. maçında İtalya karşısında aldığı farklı mağlubiyetin yankıları sürerken spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Yazarlar, millilerin performansını eleştirirken Montella'ya da sert ifadeler kullandı.
Murat Özbostan: İtalya karşısında takımın ne yapmak istediğini anlamakta zorlandık. Ne önde organize bir baskı vardı ne de top kaybedildiğinde doğru bir geri dönüş. İtalya basit paslarla, ikinci topları kazanarak ve savunma arkasındaki boşlukları kullanarak kalemize geldi. Montella'nın ilk 11 tercihlerinden oyun planına kadar sorgulanması gereken çok nokta var. Şimdi önümüzde iki soru var. Kısa vadede A Ligi'nden düşme ihtimali ciddi şekilde tartışılacak. Uzun vadede ise daha büyük bir karar bizi bekliyor: Genç oyuncu grubuna güvenip sabır mı göstereceğiz, yoksa teknik direktör değişikliğini mi gündeme alacağız? Ne olursa olsun bu takım bizim ve bir tane Ay-Yıldızlı takımımız var. Sahip çıkmak da görevimiz. (Sabah)
Levent Tüzemen: Montella, Abdülkerim'i, İsmail'i ve Kerem'i oyuna aldıktan sonra İtalya'ya karşı daha cesaretli, daha istekli, daha uyumlu bir oyun ortaya koyduk. Yenilen gollerde kaleci Altay'ın ciddi hataları oldu. Celta Vigo'da 7 maçta sıfır dakika almış bir kaleci, Milli Takım'ın kalesine geçer mi? Montella'nın bu tercihi, sezon başından beri kendi takımlarında oynayan Muhammed ve Okan Kocuk'a bir saygısızlıktır. Oynayan kaleci varken oynamayan kaleci mi milli takım kalesini korur. Bursa'da ağır bir yenilgi aldık. Yeni bir heyecana ihtiyacımız var. Montella bence kendi heyecanını kaybetti. TFF, Milli Takım'daki görevine devam etmesi konusunda sağduyulu bir karar vermeli. (Sabah)
Fatih Doğan: Türkiye adına işin özeti şu; çok taktik konuşmaya gerek yok. Sorun oyun kimliği sorunu. Türkiye'ye monte edilen Montella futbol anlayışı artık acı veriyor! Savunmayı beşle, oyunu geriden kur, santrforsuz oyunla orta sahayı geçiş oyununa dönüştür. Biçilen bu gömlek Türkiye'ye dar geliyor. Futbolcularımız giderek oyun karakterlerinden uzaklaşmaya ve ayaklarında pranga varmış gibi oynamaya başladı. TFF bir karar verecek. Türk Milli Takımı'nın kapasitesi bu mu? Montella ile ve felsefesiyle nereye gidiyoruz? (Sabah)
Ömer Üründül: Montella'nın bu maç için başlangıcındaki takım tertibi hatalıydı. Zor maçlarda düşünmeden görev verdiği İsmail Yüksek kulübedeydi. Brighton'da her maç oynayan ve son derece başarılı oynayan Ferdi de kulübedeydi. Tabii bir de kaleci sorunu var. Ben Fransa maçını yorumlarken Uğurcan hatalı kırmızı kart görünce şöyle bir görüş bildirmiştim: "Uğurcan kartını zaten son dakikada gördü. Önemli olan şu anda Uğurcan'ın atılması değil, İtalya maçında oynayamayacak olması." Bunu neden söyledim? Altay iki senedir hiç oynamıyor. Bu kadar maç eksiği olan bir kalecinin böyle zor bir mücadelede hata yapmaması mümkün değil. Tabii burada Altay'ın hiçbir günahı yok. Maçın kahramanı kimdir diye soru gelirse, hiç tereddütsüz hakem Michael Oliver derim. Farklı skora bakmadan, konsantrasyonunu hiç kaybetmeden, VAR'a yaslanmadan tüm kararlar bu kadar doğru olabilir mi? İşte onun için bence dünyanın en iyi hakemi... (Sabah)
Uğur Meleke: Süper Lig’de uzun süredir bu tip formasyon ve tutucu oyun anlayışıyla dizilen iki takım var: Alanya ve Göztepe... Joao Pereira’nın da Stanimir Stoilov’un da hedefi topa sahip olmak değil. Rakiplerinin tamamlayamadığı hücumları, duran topları kollayan iki pragmatik teknik adam. Pereira’nın, Stoilov’un mantalitesini milli takımda görmek ister misiniz? Ben istemem. Montella’nın bu tutuculuğunu da görmek istemiyorum ben milli takımda artık. Milli takımı izliyorum, sahada tek ve gerçek bir lider görüyorum: Arda Güler... Real Madrid’in yıldızı, Türk futbolunun yıldızı. Ulusal forma için yüzde yüzünü veriyor, taraflı tarafsız herkes saygı duyuyor. Yaşının küçük olduğunun farkındayım ama böyle bir sporcu zaten bir ülkeye 20-30 yılda bir geliyor, onun bu unvanları erken alması doğal. Bizim milli takımımızın inanın şu anda İtalya’dan, Hollanda’dan, Almanya’dan çok büyük bir eksiği yok. Her maça kazanmak için çıkacak, kadro kalitemizi oyuna yansıtacak farklı bir teknik adam ve kaptan Arda ile yeni bir döneme başlamalıyız artık. (Hürriyet)
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