İthalatçı ve ihracatçılar, Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı'nda buluştu

Antalya'da düzenlenen Meyve, Sebze, Ambalaj, Lojistik, Depolama, Tarım Makine ve Teknolojileri (Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze) Fuarı ve Interfresh Global Zirvesi'ne 42 ülkeden alım heyetleri katıldı.

Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından tekrar açılan fuarda, üreticiler, ihracatçılar, kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve sektörün duayenleri buluştu.

Yabancı alım heyetleriyle ikili görüşmelerin gerçekleştirildiği fuarda, üretici firma ve kurumlar stantlar kurarak ürünlerini tanıttı, tarım teknolojileri sergilendi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, açılışta yaptığı konuşmada, tüm sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak fuarın daha da geliştirilmesi için katkı sunduklarını ifade etti.

Fuarın dünya tarafından takip edildiğini vurgulayan Uçak, "Ülkemizin ürünlerinin tanıtımını yapmak ve yaş sebze meyce ihracatını yukarılara taşımak için son dere önemli bir fuar. Sektörün ihracatçı firmaları ve üreticiler için önemli bir organizasyon." diye konuştu.

Antexpo AŞ Genel Koordinatörü Murat Özer, salgın nedeniyle iki yıl aradan sonra fuarı Rusya-Ukrayna savaşı sonrası düzenleme imkanı bulduklarını söyledi.

Fuara 42 ülkeden alım heyetlerinin katıldığını vurgulayan Özer, "Hedef pazarımız Almanya ve Hollanda idi. Hollanda'dan iki farklı, Almanya'dan 3 farklı alım heyetimiz var." dedi.

- "Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz"

Tarım Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (TARSİD) ve Soğutma, Muhafaza, Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneği (SOMTAD) Başkanı Prof. Dr. Rahmi Türk de alıcılarla satıcıların bir araya geldiği, önemli kararların alınacağı bir fuar olduğunu kaydetti.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz ise 4 bin 200 üyesiyle Türkiye yaş sebze meyve ihracatının yüzde 50'sini yapan bir birlik olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin dünyada tarım üretiminde önde geldiğini vurgulayan Gürüz, "Sebze ve meyve üretiminde dördüncü, narenciye üretiminde dünya sekizincisiyiz. Çin, Hindistan, Brezilya ve Amerika'dan sonra dünyada yaş sebze meyve üretimi yapan 5. ülkeyiz." ifadesini kullandı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, salgının etkilerinin hala sürdüğünü ve fuarlarda ciddi düşüşler olduğunu belirterek, fuarı geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar ise kentin tarımın ve turizmin başkenti, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu vurgulayarak, fuarcılığın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, 22 Ekim'de sona erecek.