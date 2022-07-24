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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi

24.07.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'ı ziyaret etti.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile beraber ANKAPARK'taki kullanılmayan alanları otobüsle gezdi.

Mansur Yavaş'ın ANKAPARK ile ilgili sunumunu dinleyen Akşener, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada müthiş bir milli servetin yok edildiğini gördüm. İnanılmayacak derecede hem Ankaralının hem de her vatandaşın vergisinin nasıl gömüldüğünü gördüm. Nasıl bir iş bilmezliğin olduğunu gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, ANKAPARK'a geçmiş dönem yapılan harcamaları "israf" olarak nitelendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi

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