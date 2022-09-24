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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de konuştu:

24.09.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İYİ Parti, öncelikle seçmenini velinimeti görür. İYİ Parti'nin tüm mensupları, bu milleti başının üstünde taşır, bu milletin tercihlerine kadınıyla, erkeğiyle saygı duyar"

MERSİN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti, öncelikle seçmenini velinimeti görür. İYİ Parti'nin tüm mensupları, bu milleti başının üstünde taşır, bu milletin tercihlerine kadınıyla, erkeğiyle saygı duyar." dedi.

Mersin İl Başkanlığını ziyaretinde partililere seslenen Akşener, siyasetçilerin, ülkeyi daha iyi yönetme hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

"İYİ Parti, öncelikle seçmenini velinimeti görür. İYİ Parti'nin tüm mensupları, bu milleti başının üstünde taşır, bu milletin tercihlerine kadınıyla, erkeğiyle saygı duyar." diyen Akşener, konuşmasının ardından partiye katılan kişilere rozet, evlilik hazırlığı yapan bir çifte de nişan yüzüklerini taktı.

Akşener, daha sonra Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programına katılmak için Yenişehir Atatürk Kültür Merkezine geçti.

Bu sırada kucağında çocukla Akşener'in yanına gelen Mehmet Açıkgöz, "Büyükşehir Belediyesinden 4 bin insan çıkarıldı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Akşener'in, "Mersin'de ittifak yapmadık." şeklinde karşılık verdiği Açıkgöz, korumalar ve partililer tarafından uzaklaştırıldı.

Açıkgöz, gazetecilere, 7 yıl 4 ay çalıştığı Büyükşehir Belediyesinden haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Haksız şekilde işimden edildim. Ben bunu çarşıda Meral Başkan'a söylediğimde gereğini yapacağı konusunda söz verdi. Ben de şimdi 'Söz vermiştiniz ne oldu?' diye sormaya geldim. Korumalar aldı itekledi beni."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de konuştu:

- "İYİ Parti, öncelikle seçmenini velinimeti görür. İYİ Parti'nin tüm mensupları, bu milleti başının üstünde taşır, bu milletin tercihlerine kadınıyla, erkeğiyle saygı duyar"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de

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Mersin Meral Akşener ziyaret

Mersin Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
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Sabah
06:24
Öğle
12:39
İkindi
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Akşam
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