İZDSO, sezon boyunca Gürer Aykal, Gülsin Onay, Johannes Moser, Kerson Leong, Soyoung Yoon, Michal Nesterowicz, Svetlin Roussev, Yeol Eum Son, Bruno de Sa, Nayden Todorov, Aniello Desiderio, Naoko Shimizu, Özgür Aydın, Nil Venditti, Gökhan Aybulus, Jamal Aliyev'in de aralarında olduğu şef ve solistlerle sahneyi paylaşacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezona Macar şef Varga ile "merhaba" dedi

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