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İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.11.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir ve Aydın açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 308 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13-15 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda, İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 111, Dikili ilçesi açıklarında 84, Seferihisar ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında da Türk kara sularına geri itilen 74 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Öte yandan Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen ile Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından yelkenli tekne içerisinde belirlenen 39 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Göçmen kaçakçısı şüphelileri hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

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