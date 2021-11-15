Öte yandan Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen ile Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından yelkenli tekne içerisinde belirlenen 39 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir ve Aydın açıklarında geri itilen 308 düzensiz göçmen kurtarıldı

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