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İzmir'de 122 düzensiz göçmen yakalandı

20.08.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 122 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 122 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı, 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Çeşme açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Urla açıklarında ise yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu tarafından yelkenli teknedeki 90 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de 122 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 122 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 122 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 122 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 122 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 122 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 122 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 122 düzensiz göçmen yakalandı
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