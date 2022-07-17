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  4. İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

17.07.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde akşam saatlerinde bahçelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Torosan mevkisinde saat 20.00 sularında bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

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yangın arazöz

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