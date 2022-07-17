İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde akşam saatlerinde bahçelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Torosan mevkisinde saat 20.00 sularında bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz