İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı Körfezi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune aldı.
Bakırçay Nehri'nin Çandarlı Körfezi ile birleştiği noktada, çok sayıda ölü balık görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Dikili Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekibi inceleme yaptı.
Sudan ve balıklardan alınan numuneler, laboratuvara gönderildi.
İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
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