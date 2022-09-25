YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

25.09.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı Körfezi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune aldı.

Bakırçay Nehri'nin Çandarlı Körfezi ile birleştiği noktada, çok sayıda ölü balık görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Dikili Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekibi inceleme yaptı.

Sudan ve balıklardan alınan numuneler, laboratuvara gönderildi.

İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
balık İzmir Dikili numune

İzmir Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
13:08
İkindi
16:32
Akşam
19:12
Yatsı
20:28
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.