İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde, Unutma (Süleyman Fethi Bey) filmi gösterildi

İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Unutma (Süleyman Fethi Bey) filmi gösterime sunuldu.

İzmir Valiliğince Konak Meydanı'nda ve 20 ilçedeki meydanlarda İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalini konu alan Unutma (Süleyman Fethi Bey) filminin gösterimi yapıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bugün İzmir'de karada, havada, denizde ve her yerde kurtuluşun 100'ncü yıl dönümü coşkusunun yaşandığını söyledi.

İzmir'in kurtuluşunun 100'ncü yıl dönümünde İzmir'de valilik yaptığı için Allah'a şükrettiğini söyleyen Köşger, Süleyman Fethi Bey filminin, milletin bağrından fışkırmış, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakmış olan yiğitlerin unutulmamasına vesile olacak bir film olduğunu vurguladı.

Filmin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Köşger, şöyle konuştu:

"Bu millet istiklale aşıktır. Hiçbir zaman esir edilememiştir. Her zaman içinden kahramanlar çıkmıştır. Bugün bu meydanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Yüzbaşı Şerafettin'in bayrak çektiği bu yerde bana valilik yapmayı nasip eden Allah'a şükrediyorum. İzmir her zaman kahramanlar çıkarmaya devam edecektir. Süleyman Fethi Bey'in aziz hatırasına hürmeten bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum."

Filmin senaristi, tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez de 100 yıl önce iman dolu göğüslerini düşman kurşunlarına siper edip bugünün kutlanmasına vesile olan şerefli Türk ordusu askerlerine teşekkür etti.

Kendisinin de 20 yılını İzmir'de geçirdiğini söyleyen Yenilmez, filmde set işçisinden, yapımcısına ve teknisyenine, görev alanların İzmir'de yaşamış olduğunu belirtti.

Türkiye'de İzmir'in işgali ve İzmir'in kurtuluşuyla ilgili ilk sinema filmi olduğunu belirten Yenilmez, "Dünyada 22 süngü darbesi yiyip de apoletlerine, bayrağına ve Kur'an'ına sahip çıkan bir subay, başka hiçbir millete nasip olmadı. Bu alandaki insanlar idrak eden insanlar. Asıl tevafuk şudur ki, Süleyman Fethi Bey Niğdeli. 15 Temmuz başarısız işgal girişiminde iman dolu göğsünü o tanklara, o hainlere siper eden Ömer Halisdemir'imiz de Niğdeliydi. 'Ol' diyen Allah'ım yeter ki 'ol' desin. Türk asla esir düşmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Programa, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.