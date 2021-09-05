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James Rodriguez kimdir, nereli? Başakşehir'e transfer olacağı iddia edilen James Rodriguez hangi takımlarda oynadı?

05.09.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer sezonun yeni bir transfer iddiaıs da Başakşehir'den geldi. Başakşehir'in James Rodriguez transferi için oyuncunun kulübüne teklif yaptığı öğrenildi. Gelişme sonrası James Rodriguez'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki James Rodriguez kimdir, nereli? Başakşehir'e transfer olacağı iddia edilen James Rodriguez hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

Başakşehir, James Rodriguez transferi için oyuncunun kulübüne teklif yapt. Gelişmenin ardından James Rodriguez'ın hayatı araştırılıyor. Başarılı isim, takımında 10 numara formayı giyiyor. Peki James Rodriguez kimdir, nereli?

JAMES RODRİGUEZ KİMDİR?

Başakşehir'in James Rodriguez transferi için oyuncunun kulübüne teklif yaptığı öğrenildi. James Rodriguez ile ilgili bu gelişme sonrası başarılı ismin hayatı ve kariyeri merak ediliyor.
James Rodriguez 22 Temmuz 1991, Cucuta'da dünyaya gelmiştir. Orta saha mevkiinde forma giymekte olan Kolombiyalı millî futbolcudur.
Premier Lig ekiplerinden Everton ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir. 2014 yılı FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya millî takımında yıldızlaşmış ve o yaz Real Madrid'e transferi gerçekleşmiştir.
Takımında 10 numara formayı giyen isim, geçen sezon takımında fırtınalar estirmişti. James Rodriguez, toplamda 26 maça çıkmıştır. 6 kez gol sevinci yaşayan isim, 9 da asist yapmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
transfer Başakşehir
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