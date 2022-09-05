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Jesus'tan şoke eden karar! Yeni transfer UEFA listesine alınmadı

05.09.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe B Grubu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Bildirilen kadroda 6 isim yer almazken, yeni transferin isminin yazılmaması herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 8 Eylül Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

6 İSİM YOK!

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UEFA'nin internet sitesinde yer alan 24 kişilik listede, sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra Burak Kapacak, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadı.

BATSHUAYI KADRODA

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Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Bruma'nın kadroya yazılmaması herkesi şaşırtırken, bir diğer yeni transfer olan Michy Batshuayi UEFA kadrosuna eklendi.

SARI-LACİVERTLİLERİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRODA ŞU İSİMLER BULUNUYOR:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

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FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN

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