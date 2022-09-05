Jesus'tan şoke eden karar! Yeni transfer UEFA listesine alınmadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 8 Eylül Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

6 İSİM YOK!

UEFA'nin internet sitesinde yer alan 24 kişilik listede, sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra Burak Kapacak, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadı.

BATSHUAYI KADRODA

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Bruma'nın kadroya yazılmaması herkesi şaşırtırken, bir diğer yeni transfer olan Michy Batshuayi UEFA kadrosuna eklendi.

SARI-LACİVERTLİLERİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRODA ŞU İSİMLER BULUNUYOR:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.