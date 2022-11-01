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Jorge Jesus'a reddedemeyeceği teklif! Sıraya girdiler...

01.11.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcı Jorge Jesus gerek oyun anlayışı gerekse karakteriyle Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelmiş durumda. Saha kenarında da hırslı tavırlarıyla dikkatleri çeken Portekizli çalıştırıcı bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Maçlara sakız ile çıkan 68 yaşındaki teknik adam için oldukça ilginç bir teklif geldiği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile muhteşem bir uyum yakalayan ve Sarı-Lacivertliler'i hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye taşıyan Jorge Jesus saha içi performansının yanı sıra karakteriyle de taraftarın sevgilisi olmuş durumda.

Çıktığı maçlarda kenardaki her daim hırslı görüntüsü oldukça beğenilen Portekizli çalıştırıcı taraftarın gözdesi olurken, tecrübeli teknik adamın rutini halinde gelmiş olan maç esnasında sakız çiğnemesi taraftarların da gözünden kaçmadı. Stresini atmak amaçlı karşılaşma sırasın sakız çiğnediği görülen teknik adam için bu kez sakız markalarını peşinden koşmaya başladığı iddia edildi. Her maçta çiğnediği sakızlarla dikkat çeken Portekizli teknik adamın sponsoru olmak isteyen firmalar sıraya girerken, teklif gönderdi.

"ÇİĞNEDİĞİ SAKIZIN MARKASI NE?"

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Birkaç hafta önce bir taraftarın “Jesus’un çiğnediği sakız” diyerek internet üzerinden satışa çıkardığı bir çikletin ardından, bir başka taraftarın Başkan Ali Koç’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında “Jesus’un çiğnediği sakızın markası ne?” diye sorması çiklet markası firmalarının ilgisini daha da artırdı.

JORGE JESUS NEDEN HEP SAKIZ ÇİĞNİYOR?

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Fenerbahçe'nin başına bu yaz geçen 68 yaşındaki Portekizli teknik direktör "sakız çiğneyen teknik direktör" ekolünden. Futbol severlerin yakından hatırladığı gibi Manchester United'ın efsane hocası Alex Ferguson'un da ağzından sakızı eksik olmazdı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de kenarda sakızsız yapamayanlardan.

FIFA ve UEFA yıllar önce aldığı kararla yedek kulübesinde sigara içilmesini yasaklamıştı. O tarihten beri sakız moda oldu. Oldukça stresli bir görev yapan teknik direktörler 90 dakika boyunca stresini sakızla atıyor. Jorge Jesus da bu yolu tercih edenlerden.

İŞTE FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN YORUMLARI

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