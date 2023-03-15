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Jorge Jesus ayrılık sinyali vermişti, Fenerbahçe'nin B planı ortaya çıktı! Giderse takım ona emanet

15.03.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Fenerbahçe'de gündem Jorge Jesus... Portekizli tecrübeli çalıştırıcının verdiği bazı demeçler sonrası sezon sonu Sarı-Lacivertliler'e veda edeceği iddiaları ayyuka çıkarken, Brezilya basınında gündeme bomba gibi düşen bir haber kaleme alındı. Buna göre; Fenerbahçe'de olası bir Jesus ayrılığı sonrası yerine gelecek isim hazır. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği ve 1 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İspanya'da oynanan ve 2-0 mağlubiyetle sona eren Avrupa Ligi maçı sonrasında Jesus'un, "Türkiye çok soğuk. Uyum sağlamakta zorlanıyorum." sözleri Portekizli teknik adamın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı şeklinde yorumlanırken, tecrübeli çalıştırıcının ismi Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılmaya başlanmıştı.

Jesus, kendisi için çıkan ayrılık iddiaları sonrası "Tek düşüncem Fenerbahçe. Benim gündemimde ayrılık yok. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Sevilla maçı var." ifadelerini kullansa da Sarı-Lacivertliler için çok konuşulacak bir başka bir iddia gündemde.

B PLANI ORTAYA ÇIKTI

B PLANI ORTAYA ÇIKTI

Brezilya basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe, son olarak River Plate'i çalıştıran Arjantinli Teknik Direktör Marcelo Gallardo'yu B planı olarak listesine aldı.

"TÜRK TAKIMININ BAŞINA GEÇEBİLİR"

"TÜRK TAKIMININ BAŞINA GEÇEBİLİR"

Sarı-Lacivertliler'de Jorge Jesus'un ayrılması durumunda 47 yaşındaki çalıştırıcı için somut adımlar atılması bekleniyor. Brezilya basınındaki haberde "Marcelo Gallardo beklenmedik bir Avrupa takımına liderlik edebilir. Portekizli Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği bilinmiyor. Olası bir ayrılık durumunda Türk takımının başına geçebilir." ifadeleri kullanıldı.

2022 sonunda River Plate'den ayrılmasının ardından adı Gallardo, Avrupa futbolunda en çok istenilen hocalardan biri olmuştu.

RIVER PLATE İLE 9 KUPA KAZANDI

RIVER PLATE İLE 9 KUPA KAZANDI

Arjantinli çalıştırıcı, River Plate ile toplam 9 kupa sevinci yaşadı. Kendisine gelen tüm teklifleri masaya yatıran tecrübeli çalıştırıcının, haziran ayı içerisinde kariyeri ile ilgili kararını vermesi bekleniyor. Kariyerinde 388 maça teknik adam olarak çıkan Gallardo 205 galibiyet 101 beraberlik ve 82 mağlubiyet aldı. Gallardo'nun 388 maçta tutturduğu puan ortalaması ise 1.85.

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