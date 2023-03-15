Jorge Jesus ayrılık sinyali vermişti, Fenerbahçe'nin B planı ortaya çıktı! Giderse takım ona emanet

Jesus, kendisi için çıkan ayrılık iddiaları sonrası "Tek düşüncem Fenerbahçe. Benim gündemimde ayrılık yok. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Sevilla maçı var." ifadelerini kullansa da Sarı-Lacivertliler için çok konuşulacak bir başka bir iddia gündemde.