Jorge Jesus: David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum

Arsenal'deki kontratını doldurduktan sonra kulüp arayışlarına başlayan David Luiz'le ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.

Luiz'in Benfica döneminden hocası Jorge Jesus, ülke basınına verdiği demeçte eski öğrencisinin Portekiz'e dönmeyeceğini; Türkiye'ye gidebileceğini ileri sürdü. İşte, Jesus'un açıklamaları:

JESUS: YER BULABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin 3. eleme turunda oynadıkları Spartak Moskova maçından sonra basın mensuplarının karşısına çıkan Jorge Jesus, "Emin olmayarak söylüyorum ki aramıza dönmeyecek. David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum. Ben ve taraftarlar onu çok seviyoruz. Sadece geçmişi değil yetenekleri yüzünden. Ancak artık Benfica'da yer bulabileceğini düşünmüyorum" dedi.

BAŞKAN SANCAK: ANLAŞAMADIK

Adana Demirspor'un transfer gündeminde yer alan David Luiz, Mavi Şimşekler'le anlaşamamıştı. Radyo Gol'den Berk Sayar'a konuk olan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, David Luiz ve Umut Meraş transferleri hakkında, "David Luiz ve Umut Meraş ile görüştük ama ikisi ile de anlaşamadık. Bekten vazgeçtik, yurt dışından bir stoper bakıyoruz" cevabını verrmişti.

BEŞİKTAŞ STOPER İSTİYOR!

David Luiz, Türkiye'den sadece Adana Demirspor'un değil; Beşiktaş'ın da gündemindeydi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, stoper ve forvet transferi yapacaklarını vurgulayarak, "stoper ve santrfora transfer yapmayı düşünüyoruz. Bunları söyledik, sakınca yok. İsimler noktasında şu an için bir şey söylememiz çok mümkün değil. Bazı isimler var. Doğrudur. Basına yansıyan isimler var. Şu an Beşiktaş’ın menfaatine uyacak isimlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diye konuşmuştu.

DAVID LUIZ'İN İSTATİSTİKLERİ

Avrupa'da Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain ve son olarak Arsenal gibi köklü kulüplerde forma giyen David Luiz, önceki sezon Arsenal'de 30 maça çıkmış; 2 gol atmıştı.

(AJANSSPOR)