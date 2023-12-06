Kadıköy'de maganda dehşeti: Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini darp ettiler! Hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı

FUTBOLCU VE EŞİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

İsimlerinin Z.K., ve N.K., olduğu belirlenen magandalar ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar çifti darp etmeye devam etti.