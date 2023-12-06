Kadıköy'de maganda dehşeti: Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini darp ettiler! Hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı

Bir zamanlar yeşil sahalarda attığı gollerle adından söz ettiren eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, trafikte dehşeti yaşadı. Korkunç olay 5 Aralık günü saat 16:30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.
İsimlerinin Z.K., ve N.K., olduğu belirlenen magandalar ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar çifti darp etmeye devam etti.
Sabah'ta yer alan habere göre; aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan Başak Derelioğlu çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi.
Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine iki maganda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ünlü futbolcuyu hastaneye kaldırdı. İlk yapılan müdahalede futbolcunun kolunun yerinden çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.
Oktay Derelioğlu hastanede ameliyata alınırken, Başak Derelioğlu ise aldığı darp raporu sonrası karakolda ifade verdi.
Saldırı sırasında çevrede bulunan kamera görüntüleri emniyet güçleri tarafından inceleme altına alındı.