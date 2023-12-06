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Kadıköy'de maganda dehşeti: Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini darp ettiler! Hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı

06.12.2023 12:19 | Son Güncelleme:
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Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte dehşeti yaşadı. Kadıköy'de trafiğin sıkışması sonrası başlayan gerilim, bir grup magandanın Derelioğlu'nun aracının önünü kesmesiyle kavgaya dönüştü. Magandalar olay yerinden kaçarken Oktay Derelioğlu aldığı darbeler sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Derelioğlu'nun kolunun çıktığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Bir zamanlar yeşil sahalarda attığı gollerle adından söz ettiren eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, trafikte dehşeti yaşadı. Korkunç olay 5 Aralık günü saat 16:30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.


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FUTBOLCU VE EŞİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

FUTBOLCU VE EŞİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

İsimlerinin Z.K., ve N.K., olduğu belirlenen magandalar ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar çifti darp etmeye devam etti.

YUMRUK DARBELERİYLE YERE YIĞILDI

YUMRUK DARBELERİYLE YERE YIĞILDI

Sabah'ta yer alan habere göre; aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan Başak Derelioğlu çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi.

KOLU YERİNDEN ÇIKTI, AMELİYATA ALINDI

KOLU YERİNDEN ÇIKTI, AMELİYATA ALINDI

Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine iki maganda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ünlü futbolcuyu hastaneye kaldırdı. İlk yapılan müdahalede futbolcunun kolunun yerinden çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

Oktay Derelioğlu hastanede ameliyata alınırken, Başak Derelioğlu ise aldığı darp raporu sonrası karakolda ifade verdi.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Saldırı sırasında çevrede bulunan kamera görüntüleri emniyet güçleri tarafından inceleme altına alındı.

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Kadıköy darp oktay derelioğlu Futbolcu
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