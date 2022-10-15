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Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

15.10.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bina sakinleri tahliye edildi.

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

- Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

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yangın Kadıköy

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