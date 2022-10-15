Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Bina sakinleri tahliye edildi.
- Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor
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