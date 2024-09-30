Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız halini ifşa ettiler! Söylemezsem Olmaz ekibine tepki yağdı

En Hamarat Benim yarışmasının sevilen sunucusu Kadir Ezildi ile kız arkadaşı Gamze Türkmen'in nişan töreni epey konuşulmuştu. Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Gamze Türkmen'in evde türbansız haliyle çekilmiş bir videosu paylaşıldı. O görüntülerin izinsiz bir şekilde yayımlanmasına tepkiler çığ gibi büyüdü.