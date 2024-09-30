Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız halini ifşa ettiler! Söylemezsem Olmaz ekibine tepki yağdı

En Hamarat Benim yarışmasının sevilen sunucusu Kadir Ezildi ile kız arkadaşı Gamze Türkmen'in nişan töreni epey konuşulmuştu. Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Gamze Türkmen'in evde türbansız haliyle çekilmiş bir videosu paylaşıldı. O görüntülerin izinsiz bir şekilde yayımlanmasına tepkiler çığ gibi büyüdü.
Sempatik sunucu Kadir Ezildi sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Instagram'da adeta bir fenomen haline gelen Ezildi, son dönemlerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Aldığı evlilik kararı ile takipçilerini şaşırtan Kadir Ezildi kız arkadaşı Gamze Türkmen'e Erzurum'da evlenme teklifi etmişti. Daha sonra sözlenen çift geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle nişanlanmıştı.
Tüm gözleri üzerine toplayan çift, şatafatlı bohçalar ve geline takılan altınlarla çok konuşulmuştu.
Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında şok eden görüntüler paylaşıldı. Didem Delen, Bilal Özcan, Pınar Eliçe ve Hande Sarıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen programda tesettürlü olan Gamze Türkmen'in açık hali canlı yayında sansürsüz şeklide paylaşıldı. Görüntülerde Gamze Türkmen'in evde altınlarıyla çektiği bir video yer alıyordu.
Sunuculardan Pınar Elçin görüntülerin ardından "Bir şey söyleyeceğim, Kadir Ezildi'nin mahsun nişanlısı mıydı o gördüğümüz? Hani her yerden sakınan, kimselere göstermeyen, kıyamadığı. Ben şok!" diye yorum yaparken Bilal Özcan ise "Görgüsüzlük diz boyu" diye çıkıştı.