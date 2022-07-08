Kahramanmaraş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindekilerin Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği ziyaret etmesiyle başlayan programda protokol üyeleri kabirlere karanfil bıraktı ve şehitler için dua etti.

Daha sonra valilik bahçesinde gerçekleştirilen programa gelen katılımcılar burada bayramlaşarak sohbet etti.

Vali Coşkun, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'a rahmet, ailesine de başsağlığı temennisinde bulundu.

Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bayram günlerinde akrabalık, komşuluk ve dostluk bağlarının pekiştirildiğini belirten Coşkun, şöyle dedi:

"Yaklaşık 10 günlük bir tatil var. Dolayısıyla bu tatille birlikte hem ilimizde hem de ülkemizde trafik hareketliliği var. Tüm vatandaşlarımızdan ve hemşehrilemizden ricamız lütfen trafik ve hız kurallarına riayet etsinler. Bayram sevincini yakınları ve akrabalarıyla birlikte yaşasınlar. Bizim arzu ve niyetimiz bu."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Murat Yıldırım'a rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.

Bayramların barış, kardeşlik, ve sevgi duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu belirten Güngör, tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik etti.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Nuri Serkant Kara, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.