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Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

22.08.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Önsen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Gedik Sokak'ta akraba iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.Ö, Y.Ö, Ö.S, A.P. ve Halil P. (32) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil P, hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Sıdıka Eczanesi
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