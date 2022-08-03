YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

03.08.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 11. kilometresinde, İ.M. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile E.A'nın kullandığı 46 KA 068 plakalı otomobil çarpıştı.

Yabancı plakalı otomobil sürücüsü ile yanındaki H.M, T.M, E.M, E.M, ve T.K. yaralandı.

Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışına polis ekiplerince bir süre kontrollü izin verildi.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kaza

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:31
Öğle
12:44
İkindi
16:32
Akşam
19:47
Yatsı
21:15
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Temizlemesi 5 saniye

Temizlemesi 5 saniye

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Evlatlıktı ama Kraliyet ailesinden geldiğinden habersizdi!

Evlatlıktı ama Kraliyet ailesinden geldiğinden habersizdi!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.