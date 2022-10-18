YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı

Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı

18.10.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı

Kahramanmaraş'ta dilencilik yapan bir kişinin üzerinden 1555 lira ele geçirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Azerbaycan Bulvarı'nda rutin denetimler sırasında dilendiği tespit edilen A.A'yı (55) merkeze götürdü.

Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 1555 lira olduğunu belirledi.

Hakkında tutanak hazırlanan A.A'ya Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı

Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı

Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı

Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı

Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı

Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı

Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı

Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dilenci Zabıta Kahramanmaraş denetim

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:36
Öğle
12:23
İkindi
15:29
Akşam
17:59
Yatsı
19:14
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.