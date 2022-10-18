Kahramanmaraş'ta dilencilik yapan bir kişinin üzerinden 1555 lira ele geçirildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Azerbaycan Bulvarı'nda rutin denetimler sırasında dilendiği tespit edilen A.A'yı (55) merkeze götürdü.
Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 1555 lira olduğunu belirledi.
Hakkında tutanak hazırlanan A.A'ya Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.
Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı
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