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Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek

08.09.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 araç ile 10 personel, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınına müdahaleye destek için yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün talimatıyla, yangına müdahalede görev almak üzere 6 araç ve 10 personel ile su tankerleri bölgeye gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Fatih Yoldaş, Gülnar'daki orman yangınlarını yakinen takip ettiklerini belirtti.

Bölgede yangın kontrol altına alınıncaya kadar çalışmalara destek vereceklerini ifade eden Yoldaş, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının verilecek her türlü göreve 7/24 hazır olduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek

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