Eroğlu ve sporcular, daha sonra Yeşilırmak'ta kano kullanarak gösteri yaptı.

Tokat'ta kano spor kulübü kuracaklarını belirten Eroğlu, "Kanal Tokat'ta kano sporu yapacağız. Ordu'dan gelen sporcular, kano gösterisi yapacak. Sonra çocuklara, gençlere kano eğitimi verecekler. Tokat'ta kulüp kurma fikrimiz var. Bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Ailelerimizden istekli olanların çocuklarına kano eğitimi verecek hocalarımız." dedi.

Kanal Tokat'ta kano gösterisi düzenlendi

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