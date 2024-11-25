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  4. Kanserle mücadele ediyordu! Tanyeli hasta yatağından isyan etti! "Tuvalete gidemiyorum..."

Kanserle mücadele ediyordu! Tanyeli hasta yatağından isyan etti! "Tuvalete gidemiyorum..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
25.11.2024 17:51
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Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli, bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyor. Hasta yatağından sık sık takipçilerine seslenen Tanyeli bu sefer isyan etti.

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, daha sonra da pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.

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Uzun zamandır kanser tedavisi gören Tanyeli, birçok kez operasyon geçirmişti. Günlerdir hastane odasında yaşamına devam eden Tanyeli, 29 Ekim'de yaptığı paylaşımla sevenlerini üzmüştü. Safra kesem temizlenecek. Haftalardır aynı odadayım. Bu bayram da geçen yıl olduğu gibi hastanedeyim. Hafta sonu hastaneden çıkıyorum, bağlasanız durmam. Evimi özledim” demişti. 

ZİYARETÇİLERE İSYAN ETTİ!

ZİYARETÇİLERE İSYAN ETTİ!

Sosyal medya hesabından sık sık sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşan ünlü isim bu sefer isyan etti. Ziyaretçi sürelerinin çok uzun olduğunu söyleyip uyardı. 

Tanyeli, "Sizden bir şey rica ediyorum. Bunu bir duyuru olarak düşünün. Beni lütfen yanlış anlamayın. Uzun zamandır hastanedeyim. 2 ayı geçti hastane durumum. Hasta ziyareti adabını tabii ki ben öğretecek değilim. Kıymet bilip gelen ayaklarınızdan binlerce kez razı olsun. Ama bizi anlamanız açısından, sanki belki biraz kılavuzluk yapabilirim diye düşünüyorum. Çok mutlu oluyorum dostlarımın gelmesine, ziyaret etmesine ama hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım." dedi. 

"2 ayı geçkin bir süredir bilmem kaç metrekarenin içindeyim. Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ızdırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. Burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Yani bu konuda sizden hem kendi adıma hem de benim gibi rahatsızlık duyan varsa onların adına da ufak bir bilgilendirme diye düşünün." ifadelerini kullandı. 

Ünlü isim açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Geldiniz, oturdunuz, ne güzel, ne kadar mutlu oluyorum. Ama belirli bir süreyi geçtikten sonra gerçekten ızdırap dolu sancılarla kıvranmak zorunda kalabiliyorum. Ne geldiyse başıma içime atmaktan geldi. O yüzden kendime söz verdim bu videoyu da yapıverdim. Başımın üstünde yeriniz var ziyaretçi saatlerinde."

Anahtar Kelimeler:
kanser Oryantal Tanyeli
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