Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Alacaklarını bile bırakıp gidiyor

Fenerbahçe'de kadro planlaması ve maliyet azaltma çalışmaları kapsamında Sofyan Amrabat ile yolların ayrılması gündemde. Tecrübeli orta saha oyuncusunun önceliği ise eski kulübü Real Betis'e dönmek.

AMRABAT İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Fenerbahçe'de yeni yönetim döneminin ardından kadro yapılanması hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde yüksek maliyetli oyuncularla ilgili çalışmalar sürerken, Sofyan Amrabat'ın geleceği de merak konusu oldu.

ABC'nin haberine göre Fenerbahçe, 2025 yazında Fiorentina'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Faslı futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇMEYE HAZIR

Amrabat'ın Fenerbahçe'den olan alacaklarının tamamından vazgeçmeye hazır olduğu ileri sürüldü. Türkiye'de yıllık 5 milyon euro net maaş alan deneyimli futbolcunun, ayrılık konusunda önemli bir fedakarlık yapabileceği belirtildi.

31 yaşındaki oyuncunun maaşında indirime gitmeye de hazır olduğu ancak kariyer planlamasında önceliği Real Betis'e dönüşe verdiği aktarıldı.

HEDEFİ REAL BETİS'E DÖNMEK

Geçtiğimiz sezon Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Amrabat, yaşadığı uzun süreli sakatlığa rağmen İspanyol ekibindeki performansıyla dikkat çekmişti.

Faslı orta sahanın Betis'e dönmek istediği ancak kulübün transfer planlamasının şu aşamada farklı bir noktaya odaklandığı ifade edildi.

BETİS'İN ÖNCELİĞİ SANTRFOR

Real Betis yönetiminin mevcut transfer planında önceliğin, Cucho Hernandez ile rekabet edebilecek bir santrfor transferi olduğu belirtildi. İspanyol kulübünün ayrıca Dani Ceballos'a kadroda yer açmak istediği aktarıldı.

Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin ise Amrabat'ı takımda görmek istediği ve oyuncunun özellikle pivot bölgesindeki güvenilirliğine önem verdiği ifade edildi.

EKONOMİK ŞARTLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Betis'in orta saha rotasyonunda Facundo Bernal, Marc Roca, Fidalgo, Fornals, Deossa ve altyapıdan Gnangoro gibi isimlerin bulunması, Amrabat transferinin önündeki önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Öte yandan ekonomik şartların da transferde belirleyici olacağı belirtilirken, transfer döneminin ilerleyen bölümünde yaşanacak gelişmelerin Amrabat'ın geleceğini netleştirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe cephesinde ise Amrabat'ın ayrılığı, yeni yönetim dönemindeki ilk önemli kadro değişikliklerinden biri olmaya aday.