Kanye West'in eski ve yeni karısı yan yana! Kim Kardashian ve Bianca Censori şoke etti

Kim Kardashian ve Bianca Censori, Kanye West'in partisinde ilk kez yan yana görüntülendi. Eski kocası Kanye ile uzun süre sorunlar yaşayan Kim Kardashian'ın eski kocasının yeni eşiyle birlikte görüntülendiğini görenler şoke oldu.
Bunu beklemiyordum', ''Bilmiyorum ama bu çılgınca' yorumlarına sebep olan ikilinin dostane bir ilişki içinde olduğu söyleniyor. Ancak Kim yeni eşi bazı konularda ise net olarak uyarmasıyla gündemdeydi.
Kim Kardashian müstehcen kıyafetleri ile gündeme gelen Censori'yi çocuklarının önünde bu şekilde giyinmemesi için uyarmıştı.
Bir kaynak, "Kim, Kanye'ye Bianca'nın çocuklarının yanında böyle giyinmesine asla izin vermemesi talimatını verdi" demişti.
Kanye yakın zamanda karısının tuhaf ve zaman zaman müstehcen kıyafet seçimlerini ve onun yarı çıplak fotoğraflarını Instagram'da yayınlama kararını savundu. O zaman ise akıllara Kanye'nin Kim ile birlikteyken Kim'i iddialı kıyafetleri konusunda uyardığı geldi.
Kim Kardashian birlikte oldukları dönemde "Kanye beni her zaman giydirdi. 2000'li yılların başlarında bana kelimenin tam anlamıyla tüm bu görünümleri ve tarzımın nasıl olması gerektiğini anlatan rastgele e-postalar gönderiyordu" demişti. Benzer durumu Bianca'nın da yaşadığı düşünülüyor.