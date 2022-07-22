Kapadokya semaları figürlü balonlarla şenlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen "3. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali" (BALONFEST 2022), etkinliğin ikinci gününde çeşitli ülkelerden gelen figürlü balonların gösteri uçuşu ile devam etti.

Gün doğumunda balonlar uçuş için hazırlanırken, Göreme'deki festival alanına gelen turistler, "yel değirmeni, kurbağa, roket, Türk Bayrağı, kalp" gibi çeşitli figürlerdeki balonları izledi. Turistlere yönelik turlarda kullanılan atlarla etkinlik alanına gelen biniciler de balonların önünde fotoğraf çektirdi.

Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çekya, Brezilya, İspanya, Kuzey Makedonya ve Slovenya'dan festivale katılan sıcak hava balonları, hazırlıkların ardından gökyüzüne yükseldi. Peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık 40 dakika süzülen balonlar, çeşitli noktalara iniş gerçekleştirdi.

Balonları izlemek için çocuklarıyla festival alanına gelen Yusuf Bayram, AA muhabirine, organizasyonun bölgeye ayrı bir renk kattığını ifade ederek, "Güzel bir görsel şölen oluştu. Bizim de balonlarla birlikte hatıramız olsun istedik. Eşim de çocuklar da balonları seviyor. Figürlü balonlar da ilgimizi çekti." dedi.

Gülçin Tuğ da farklı şekillerdeki balonları görmek için arkadaşlarıyla erken saatlerde Göreme beldesine geldiklerini anlattı.

Festivalin bundan sonraki yıllarda da devam etmesini isteyen Tuğ, "Burada keyifli bir atmosfer var. Zaten Kapadokya'nın dokusu da çok güzel. Balonlar kalkınca gökyüzü rengarenk olacak. Herkesi, bu güzel anları yaşamaları için Kapadokya'ya bekleriz." diye konuştu.

İstanbul'dan festival için gelen Victoria Şanal ise Kapadokya'yı sık sık ziyaret ettiğini, balonların peribacalarıyla bütünleşmesinin bölgeye ayrı bir renk kattığını ifade ederek, "Kapadokya'da her gün balonlar var ama yurt dışından gelen figürlü balonlar biraz daha farklı görüntü oluşturuyor. İnsanların da etkinliğe ilgisi oldukça iyi." diye konuştu.

Balon pilotu Sait Sayan da festivalin geleneksel olarak devam ettirilmesini diledi.

Etkinlik, 24 Temmuz Pazar gününe kadar gün doğumu vaktinde gösteri uçuşları, akşam saatlerinde ise çeşitli konser programlarıyla sürecek.