Karabük'te "5. Safran Festivali" sona erdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "5. Safran Festivali", 20 türde 160 bin bitkinin yetiştirildiği "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri" isimli bahçenin gezilmesiyle son buldu.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için düzenlenen festivalin son gününde yapılan etkinlikte konuşan Vali Fuat Gürel, bu bölgede değişik aromatik bitkilerden oluşan bahçenin kurulmasının büyük avantaj olduğunu söyledi.

Gelecek süreçte burasının temmuzdan kasıma kadar çok canlı geçeceğini vurgulayan Gürel, "Safranbolu'muza yapılan ne varsa, her türlü girişim turizme ve üretime dönüşecek, Safranbolu'muzun tanıtımına katkıda bulunacaktır." dedi.

Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay da 2020'de bölgede 800 dekar alanda ağaçlandırma projesinin yapıldığını anlattı.

Geçen yıl Milli Ağaçlandırma Günü'nde lavanta, ada çayı, hünnap, kekik, alıç, ıhlamur, biberiye, alev ağacı, muşmula, yaban mersini, kızılcık, ateş dikeni ve erguvan gibi 20 türde 160 bin bitkinin toprakla buluşturulduğunu belirterek, bu yıl ise 30 bin safran bitkisinin ekildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Gürel ve protokol üyeleri, bahçede safran, ada çayı, lavanta, kekik ve biberiye hasadı gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Kültür ve Turizm Başkanı Şefik Dizdar ve davetliler katıldı.