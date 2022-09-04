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Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

04.09.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde cipin devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Ahmet C. (36) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen cip, Karabük-Ankara kara yolu Hanköy köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Ahmet C. ve cipteki Hatice C. (34) ile Zeynep Alya C. (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

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Karabük Eskipazar Çip yaralı

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