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Karabük'te limon melisa üretimine başlandı

19.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçi Mustafa Şirin: - "Bu sene 2 dekar alanda limon melisa diktim, seneye 30 dekar tarlam var, hepsine dikmeyi düşünüyorum. Üretimi 30 dekara çıkarınca ihracat hedefim var"

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle 2 dekar alanda limon melisa üretimine başlandı.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Şirin, köyünde limon melisa üretmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek istedi.

Yalova'dan getirilen 4 bin limon melisa fidesini eşiyle 2 dekar alana diken Şirin, mayıs sonunda ilk ürünlerini aldı.

Mustafa Şirin, AA muhabirine, ikinci hasat çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "2 dekar alandan 200 kilogram ürün elde ettik. Seneye üretimin 1 tonu geçeceğini tahmin ediyoruz. Seneye inşallah yağ üretimini de yapıp kolonya yapanlara satma imkanımız var." dedi.

- "Hiçbir şekilde pazar sorunu yok, alıcısı çok"

Limon melisanın kilogramının 300 liradan satıldığına dikkati çeken Şirin, "Limon melisa, yurt dışına da ihraç ediliyor. Ürünler İzmir üzerinden gidiyor. Şu anda benim üretimim iç piyasada. İstanbul'daki baharatçılara satıyorum. Hiçbir şekilde pazar sorunu yok, alıcısı çok. Yağını kolonya üreticileri de baharatçılar da alıyor." şeklinde konuştu.

Şirin, hedefinin üretim alanını büyütmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen sene bir arkadaşım İran'dan 3 ton aldı, 120 bin lira verdi. Kalite yönünden bizimkiler daha iyi, yaprakları daha büyük, aroması daha iyi. Bu sene 2 dekar alanda limon melisa ektim, seneye 30 dekar tarlam var, hepsine ekmeyi düşünüyorum. Üretimi 30 dekara çıkarınca ihracat hedefim var. 30 dekardan senelik 25 ton üretim oluyor. 25 ton iç piyasada da satılır ama ihracat daha iyi."

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da limon melisa üretmek isteyenleri il ve ilçe müdürlüklerine beklediklerini söyledi.

Karabük'te limon melisa üretimine başlandı

- Çiftçi Mustafa Şirin: - "Bu sene 2 dekar alanda limon melisa diktim, seneye 30 dekar tarlam var, hepsine dikmeyi düşünüyorum. Üretimi 30 dekara çıkarınca ihracat hedefim var"

Karabük'te limon melisa üretimine başlandı

Karabük'te limon melisa üretimine başlandı

Karabük'te limon melisa üretimine başlandı

Karabük'te limon melisa üretimine başlandı

Karabük'te limon melisa üretimine başlandı

Karabük'te limon melisa üretimine başlandı
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