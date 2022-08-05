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Karaman 4. Uluslarası Türk Dünyası Şöleni

05.08.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman 4. Uluslarası Türk Dünyası Şöleni

Karaman 4. Uluslarası Türk Dünyası Şöleni çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Etkinlikler çerçevesinde, Kemal Kaynaş Stadyumu önünde ellerinde meşalelerle toplanan vatandaşlar "Türkçe Aşkı, Vatan Aşkı " temalı yürüyüşe katıldı.

Aktekke Kent Meydanı'nda devam eden etkinliklerde güreş müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Daha sonra Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen gruplar gösterilerini sundu.

Etkinlikleri Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı , Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Rayev, il protokolü ve vatandaşlar izledi.

Şölen yarın akşam Türk Dünyası Kültür Parkı'nda şölen ateşinin yanması, protokol konuşmaları, demir dövme töreni ve Mustafa Yıldızdoğan konseri ile devam edecek.

Karaman 4. Uluslarası Türk Dünyası Şöleni

Karaman 4. Uluslarası Türk Dünyası Şöleni

Karaman 4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

Karaman 4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

Karaman 4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

Karaman 4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

Karaman 4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

Karaman 4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

Karaman 4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

Karaman 4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

Karaman 4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

Karaman 4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

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