KARDEMİR'den çalışanlarına hologram ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla eğitim

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), çalışanlarına hologram ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla eğitim verildiğini bildirdi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR'in üretim ve yeni ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra eğitim alanında da gelişimini sürdürdüğü ifade edildi.

Bölgenin en güçlü istihdam merkezlerinden biri olan KARDEMİR'de, çalışanların kariyer boyu eğitim felsefesiyle üretimde verimliliği artırma ve değişen dünya teknolojilerine adapte olabilme adına eğitim faaliyetlerinde yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılından beri süregelen pandemi sebebiyle iletişim ve eğitim alanlarında yaşanan değişiklikler, bizleri ve tüm paydaşlarımızı yeni arayışlara yöneltti. Bu bağlamda Türk çelik sektöründe yine bir ilki başararak, çalışanlarımıza hologram ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Düzenlemiş olduğumuz hidrolik eğitiminde, çalışanlarımız 3 gün süreyle hologram yöntemiyle teorik bilgiye sahip olurken, sanal gerçeklik uygulamasıyla da fiziksel ortamdan önce bu deneyime sahip oldu. Eğitimde sürdürülebilirliği hedefleyen şirketimiz, çalışanlarının eğitimlere olan katılımlarını ve ilgilerini artırmak adına günümüz teknolojilerine entegre olmaya devam etmektedir."