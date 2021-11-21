YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta cirit heyecanı

Kars'ta cirit heyecanı

21.11.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta cirit heyecanı

Kars'ın Selim ilçesinde yapımı tamamlanan 23 bin metrekarelik Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde 4 köy takımının katıldığı cirit müsabakaları yapıldı.

Geleneksel Spor Dalları İl Temsilcisi ve Koşapınar Köyü Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selim Köylere Hizmet Götürme Birliğinin, Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle yaptırdığı merkezdeki 7 bin 500 metrekarelik cirit sahasında ilk maçlarını oynadıklarını ifade ederek, ata sporunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü Başkanı İlhami Yıldız ise sahanın yapılmasıyla vatandaşların ata sporuna daha fazla ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Darboğaz Köyü Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Ferit Yolcu da ata sporunun yaşatılması için yeni kulüp kurdukların belirterek, ata sporunu devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Akçakale Atlı Spor Kulübü Başkanı Şimşek Yıldırım, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri cirit müsabakalarına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Kars'ta cirit heyecanı

Kars'ta cirit heyecanı

Kars'ta ata sporu "cirit" köylüler tarafından yaşatılıyor

Kars'ta ata sporu "cirit" köylüler tarafından yaşatılıyor

Kars'ta ata sporu "cirit" köylüler tarafından yaşatılıyor

Kars'ta ata sporu "cirit" köylüler tarafından yaşatılıyor

Kars'ta ata sporu "cirit" köylüler tarafından yaşatılıyor

Kars'ta ata sporu "cirit" köylüler tarafından yaşatılıyor

Kars'ta ata sporu "cirit" köylüler tarafından yaşatılıyor

Kars'ta ata sporu "cirit" köylüler tarafından yaşatılıyor

Kars'ta ata sporu "cirit" köylüler tarafından yaşatılıyor

Kars'ta ata sporu "cirit" köylüler tarafından yaşatılıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 21 Kasım Pazar

İmsak
05:25
Sabah
06:54
Öğle
11:58
İkindi
14:30
Akşam
16:53
Yatsı
18:16

Kars Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Pazar

İlay Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.