Darboğaz Köyü Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Ferit Yolcu da ata sporunun yaşatılması için yeni kulüp kurdukların belirterek, ata sporunu devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Geleneksel Spor Dalları İl Temsilcisi ve Koşapınar Köyü Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selim Köylere Hizmet Götürme Birliğinin, Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle yaptırdığı merkezdeki 7 bin 500 metrekarelik cirit sahasında ilk maçlarını oynadıklarını ifade ederek, ata sporunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kars'ta cirit heyecanı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz