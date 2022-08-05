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Kars'ta "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlendi

05.08.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlendi

Kars'ta, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık bebeği Ali Asgar için matem töreni düzenlendi.

Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kars Temsilciliğince Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, çok sayıda kadın bebekleriyle katıldı.

Kars Müftüsü Hamza Bayram burada yaptığı konuşmada, Muharrem ayının, herkesin hüznü, ortak acısı ve tarihin yürek yarası Kerbela olayının yaşandığı ay olduğunu belirterek, "Kerbela, çetin bir imtihanın ve derin bir hüznün adıdır. Kerbela bir mekteptir, bu mektep sadece Şiilerin, Sünnilerin mektebi değildir bütün Müslümanların mektebidir." dedi.

Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Başkanı ve Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyit Ahmet Erdem de "Hazreti Hüseyin, 'ben ceddimin sünnetini, ceddimin getirdiği dini namahrem ellerden kurtarmak için Kerbela'ya geldim, yani Yezid gibi bir insanın elinden İslam'ı kurtarmaya geldim.' der. Amacı, İslam ümmeti içinde fitne çıkartmak, kan dökmek değildir. Amacı ceddimin getirdiği dine sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Zehra Kaçan da tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, Kars'ta ilk defa "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlediklerini ifade etti.

Muharrem ayının ilk cuması dünyada 3 bin 800 noktada icra edilen Ali Asgar günü programını Kars'ta da icra ettiklerini belirten Kaçan, "Ali Asgar 6 aylık ömrünün sonunda içtiği şehadet şerbetiyle yüce bir makama ulaşmıştır." dedi.

Programda Seyyid Taleh Boradigahi'nin seslendirdiği mersiyelerle katılımcılar "sine" ve "deste" vurarak gözyaşı döktü.

Kars'ta "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlendi

Kars'ta "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlendi

Kars'ta "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlendi

Kars'ta "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlendi

Kars'ta "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlendi

Kars'ta "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlendi

Kars'ta "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlendi

Kars'ta "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlendi

Kars'ta "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlendi

Kars'ta "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlendi

Kars'ta "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlendi

Kars'ta "Dünya Ali Asgar Günü" düzenlendi

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