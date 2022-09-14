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Kars'ta ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlandı

14.09.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlandı

Kars'ta, "Yeryüzünde İyilik Egemen Oluncaya Kadar" sloganıyla düzenlenen kampanyayla ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Kentte bir süre önce İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kars Şubesince ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitime destek amacıyla yardım kampanyası düzenledi.

Hayırseverlerin de desteğiyle temin edilen okul çantası, resim defteri, boya malzemeleri, kalem çeşitleri, farklı çapta çok amaçlı defterler gibi kırtasiye malzemeleri paketlenerek ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

İl Müftüsü Hamza Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öncesinde müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kars Şubesi olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunduklarını ifade ederek, "200 öğrencimize hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle hazırladığımız eğitim paketlerimiz, görevlilerimizce ulaştırıldı. Bundan sonraki süreçte de inşallah hayırsever vatandaşlarımızın emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Müftü Bayram, yardım kampanyasına destek veren hayırseverler ile bu hizmette görev alan din görevlilerine ve TDV Kars Kadın Kolları mensuplarına teşekkür etti.

Kars'ta ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlandı

Kars'ta ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlandı

Kars'ta ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlandı

Kars'ta ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlandı

Kars'ta ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlandı

Kars'ta ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlandı

Kars'ta ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlandı

Kars'ta ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlandı

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