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  4. Kasımpaşa Samsunspor maçı lige damga vurdu! Ntcham 8 dakikada 2 penaltı kaçırdı, Kasımpaşa öne geçti... Samsunspor Başkanı tribünde çılgına döndü

Kasımpaşa Samsunspor maçı lige damga vurdu! Ntcham 8 dakikada 2 penaltı kaçırdı, Kasımpaşa öne geçti... Samsunspor Başkanı tribünde çılgına döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.10.2024 17:09
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz beraberlikle geçirilirken Samsunspor'un golcüsü Ntcham'ın 8 dakika içinde 2 penaltı kaçırması maça damga vurdu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ligde bu sezon beklentilerin oldukça üzerinde bir performans gösteren ve Galatasaray ile Beşiktaş'ın ardından 3. sırada bulunan Samsunspor bu maça da oldukça hızlı başladı.

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Tüm Maçlar
16:00 64'
Kasımpaşa Kasımpaşa
1 - 0
Samsunspor Samsunspor

PANENKA DİREKTEN DÖNDÜ

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İlk 15 dakikası golsüz beraberlikle geçilen mücadelenin 17. dakikasında Karadeniz ekibi penaltı kazanırken topun başına Ntcham geçti ancak yaptığı Panenka denemesi üst direkten dönerken bu fırsattan faydalanamadı.

BU KEZ DIŞARI ATTI

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Bu penaltının üzerinden yalnızca 8 dakika geçmişti ki Samsunspor VAR uyarısının ardından ikinci kez penaltı kazandı. Topun başına tekrar Ntcham geçerken, Kamerunlu oyuncu bir kez daha fırsattan faydalanamadı ve topu dışarı attı.

2 PANLTI KAÇTI, GOL YEDİ...

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Samsunspor iki penaltıdan faydalanamazken, 31. dakikada Aytaç Kara attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve Karadeniz ekibine büyük bir şok yaşattı.

Öte yandan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da kaçan ikinci penaltı sonrası tribünde adeta çılgına döndü.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sportstan alınmıştır)

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Süper Lig Kasımpaşa Samsunspor son dakika
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