Kasımpaşa Samsunspor maçı lige damga vurdu! Ntcham 8 dakikada 2 penaltı kaçırdı, Kasımpaşa öne geçti... Samsunspor Başkanı tribünde çılgına döndü

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ligde bu sezon beklentilerin oldukça üzerinde bir performans gösteren ve Galatasaray ile Beşiktaş'ın ardından 3. sırada bulunan Samsunspor bu maça da oldukça hızlı başladı.

PANENKA DİREKTEN DÖNDÜ

İlk 15 dakikası golsüz beraberlikle geçilen mücadelenin 17. dakikasında Karadeniz ekibi penaltı kazanırken topun başına Ntcham geçti ancak yaptığı Panenka denemesi üst direkten dönerken bu fırsattan faydalanamadı.

BU KEZ DIŞARI ATTI

Bu penaltının üzerinden yalnızca 8 dakika geçmişti ki Samsunspor VAR uyarısının ardından ikinci kez penaltı kazandı. Topun başına tekrar Ntcham geçerken, Kamerunlu oyuncu bir kez daha fırsattan faydalanamadı ve topu dışarı attı.

2 PANLTI KAÇTI, GOL YEDİ...

Samsunspor iki penaltıdan faydalanamazken, 31. dakikada Aytaç Kara attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve Karadeniz ekibine büyük bir şok yaşattı.

Öte yandan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da kaçan ikinci penaltı sonrası tribünde adeta çılgına döndü.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sportstan alınmıştır)