YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

23.07.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak üreticileri gündüz hasat yapıyor gece ise hırsızlara karşı nöbet tutuyor.

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 20 bin dekar alanda üretiliyor, 25 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Sarımsak hasadı yapan çiftçiler, ürünlerini kuruması için 15 gün tarlada bırakıyor. Bu süre içinde hırsızlık olayının yaşanmaması için gündüz hasat yapan çiftçiler geceleri de tarlada nöbet tutarak emeklerini koruyor.

Sabaha kadar nöbet tutan çiftçiler, gece geç saatlerde ateş yakarak ısınıyor.

Yazıhamit köyünden sarımsak üreticisi Erkan Subutay, AA muhabirine, bölgede sarımsak hırsızlığının sık sık yaşandığını belirterek, "Hasadını yapmış olduğumuz beyaz altınımızı bu sene de hırsızlara karşı korumak amaçlı tarlalarımızdayız. 15 gün tarlalarda bu şekilde bekleyerek, sarımsaklarımızın tarlada kurumasını sağlıyoruz. Daha sonra traktörlerimiz ile tarlada bulunan sarımsaklarımızı mağazalarımıza ve evlerimize götürerek burada temizleme işlemini yapıyoruz. Temizliğin ardından sarımsaklarımız pazara çıkıyor." dedi.

Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
taşköprü sarımsağı

Kastamonu Namaz Vakitleri 24 Temmuz Pazar

İmsak
03:33
Sabah
05:24
Öğle
12:56
İkindi
16:54
Akşam
20:19
Yatsı
22:02

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Pazar

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
İğdir Eczanesi
Arac
Yeni Eczane
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Emin Eczanesi
Bozkurt
Lokman Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.